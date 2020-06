In Stendal nimmt ein Bienenvolk einen Außenspiegel eines Autos in Beschlag. Ein Imker rettet die Nutztierchen. Foto: Gerhard Draschowski

In Stendal hat einen Bienenvolk samt Königin ein Auto in Beschlag genommern. Ein Imker wird alarmiert und rettet die Honigproduzenten.

Stendal l Ein Bienenvolk hat in der Hansestadt Stendal überfallartig den rechten Außenspiegel eines Fahrzeugs in Beschlag genommen. Geschehen in der Heerener Straße bei einem ausgestellten Pkw eines Autohändlers. Ratsam ist in solchen Fällen, Ruhe zu bewahren und einen Imker um Hilfe bitte.

Hilferuf über Whats-App

Der Zufall wollte es in diesem Fall, dass Andreas Nickel, ein Hobby-Imker aus Stendal, relativ schnell von den ausgebüxten Bienen von einer Bekannten über Whats-App erfuhr und in Absprache mit dem Eigentümer des Autos den Schwarm samt der Königin fachmännisch eingefangen hat. „Eile ist deshalb geboten, weil die Bienen in der Regel in der freien Natur nicht überleben können“, erläutert Nickel.

Das zur Teilung auf Wanderschaft gegangene Volk hat nun bei dem Stendaler eine neue Bleibe bekommen. „Den Bienen geht‘s gut“, versichert der Imker. Sie würden viel umherfliegen und fleißig in ihrem neuen Wabenstock bauen, um Honig zu produzieren.