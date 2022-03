Feuerwehrgerätehaus Neubau für die Feuerwehr an der A14 in Lüderitz schon vor Baubeginn teurer als gedacht

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte baut in Lüderitz jetzt das dritte neue Feuerwehrgerätehaus in zehn Jahren. In dieser Woche soll der erste Spatenstich erfolgen. Im Vergleich mit Tangerhütte (2012) und Bittkau (2020) wird es deutlich teurer – unter anderem wegen Preissteigerungen am Bau.