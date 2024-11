Großeinsatz auf der A14 für die Rettungskräfte: Ein schwerer Unfall ereignete sich am 16. August bei Lüderitz. Auch die Wehren in Stendal müssen für Autobahneinsätze gewappnet sein.

Stendal. - Die A14 im Landkreis Stendal nimmt Gestalt an. Ist sie erst einmal fertig, kommt es auf eine gut ausgerüstete und einsatzbereite Feuerwehr an, Notfälle auf der Autobahn schnell zu erreichen. Dafür ist der millionenschwere Neubau einer Feuerwache in unmittelbarer Nähe der A14-Anschlussstelle Stendal-Süd geplant.