Die Kinderzeichnungen in der Marienkirchstraße in Stendal

Stendal - Leere Schaufenster in der Marienkirchstraße in Stendal werden zu einem Blickfang. Bunte Kinderzeichnungen hängen in Schaufenstern und Tür – pünktlich zum Sachsen-Anhalt-Tag in der Hansestadt vom 30. August bis 1. September.