Die Hansestadt Stendal hat ihre Internetseite überarbeitet. Was sich für die Bürger ändert und welche neue Funktion eingeführt wird.

Neue Internetseite der Stadt Stendal ist online: Was die Einwohner davon haben

Stendal - Die Hansestadt Stendal möchte mit einem neuen Netzauftritt überzeugen. Nach monatelanger Entwicklung geht die überarbeitete Internetseite am 1. Juli an den Start. Was sich für Bürgerinnen und Bürger ändert.

Neben einem modernen Design verspricht Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) nun mehr Übersichtlichkeit und ein leichteres Klicken durch die neu gestaltete Internetplattform. Veranstaltungen, Sperrungen, Baustellen und weitere wichtige Informationen sollen nun leichter zu finden sein.

Lesen Sie auch: Schüler gestalten Spielplatz in Stendal um und erreichen damit Großes

Das Ziel war es, eine zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger zu haben. So sind nun das Serviceportal und die „normale“ Internetseite vereint. „Egal, ob man aktuelle Meldungen lesen, sich über Straßensperrungen informieren oder einen Bewohnerparkausweis beantragen möchte, alles geht nun auf einer Seite“, heißt es aus dem Rathaus.

Internetseiten von Museum, Bibliothek und Co. integriert

Zudem sind Inhalte anderer städtischer Internetseiten auf der neuen Seite integriert. So zum Beispiel vom Altmärkischen Museum, dem Tiergarten, dem Musikforum Katharinenkirche, dem Standesamt und der Stadtbibliothek. „Es werden alle Inhalte der Hansestadt Stendal unter ein Dach gebracht.“

Lesen Sie auch: Wo Existenzgründer in Stendal Hilfe für ihr Unternehmen finden

Eine ganz neue Funktion ist der Veranstaltungskalender. Dort können sich die Bürgerinnen und Bürger über Veranstaltungen in Stendal informieren. Externe Veranstalter können diesen ebenfalls nutzen. Sie können direkt ihre Termine eingeben. Nach einer Überprüfung werden sie freigeschaltet und sind anschließend im Kalender zu sehen.

Feedback wird gewünscht

Da viele Menschen die Seite mit ihrem Handy aufrufen, wurde die mobile Ansicht verbessert. Zudem ist die Seite barrierefrei gestaltet. So wurde unter anderem die Sprache vereinfacht. Außerdem kann die Schriftgröße angepasst werden und man kann sich die Texte vorlesen lassen.

Die Internetseite ist unter www.stendal.de zu finden. Per E-Mail an pressestelle@stendal.de, Telefon (03931/ 651240) und in den sozialen Medien kann Feedback gegeben werden.