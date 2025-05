Das neue Donut-Geschäft in Stendal sollte ursprünglich schon im April 2025 öffnen. Doch die Tür blieb für Kunden geschlossen. Jetzt steht der Eröffnungstermin fest.

Neuer Donut-Laden in Stendal: Eröffnungstermin steht fest

Stendal - Das Schaufenster ist dekoriert, doch der Rollladen am Eingang blieb stets unten, die Vorhänge zugezogen. Ursprünglich sollte die Fancy-Donuts-Filiale im April ihre Türen in Stendal öffnen, dann ist es still um sie geworden. Jetzt steht der Eröffnungstermin fest.