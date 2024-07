Der neu gewählte Stadtrat in Stendal ist erstmals zusammengekommen. Alle wichtigen Rollen wurden verteilt. Das sind die Entscheidungsträger der kommenden fünf Jahre.

Neuer Stadtrat in Stendal kommt erstmals zusammen: Fraktionen sind gebildet, die Fronten sind geklärt

Der neu gewählte Stadtrat in Stendal ist am Montag, 1. Juli, zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen.

Stendal - Fast alle Plätze sind im Rathausfestsaal in Stendal belegt. Der neu gewählte Stadtrat kommt an diesem Montag zur konstituierenden Sitzung zusammen. Es geht um prestigeträchtige Positionen und wer in welchem Ausschuss das Sagen hat.