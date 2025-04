Mit ihrem „Studio.einundsiebzig“ beschert Fotografin Lisa Beichert der Stendaler Innenstadt einen weiteren Farbtupfer. Was besonders Frauen am neuen Angebot schätzen.

Neues Foto-Studio in Stendal: Für ganz private Momente vor der Kamera

Die selbstständige Fotografin Lisa Beichert hat in der Stendaler Innenstadt das „Studio.einundsiebzig“ eröffnet.

Stendal - Als Fotografin hat sich Lisa Beichert aus Tangermünde in der Altmark schon einen Namen gemacht. Im Sommer 2020 hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, hat das Hobby seit Teenagertagen zum Beruf gemacht. Seither fotografiert und filmt sie vor allem Hochzeiten, Familienfeiern und macht Porträts und Geschäftsreportagen und betreut Social-Media-Projekte wie im vergangenen Jahr den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal. Nun hat sie den nächsten Schritt gemacht ...