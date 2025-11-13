weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Günstige Möbel: Neues Sozialkaufhaus für Stendal geplant - Initiative braucht Unterstützung

In die Ladenzeile der Adolph-Menzel-Straße in Stendal soll eine Verkaufsstelle mit Möbeln zu erschwinglichen Preisen eröffnen. Doch das Projekt hängt finanziell in der Schwebe.

Von Mike Kahnert 13.11.2025, 16:47
Direkt neben der Sparkasse in der Ladenzeile der Adolph-Menzel-Straße in Stendal-Stadtsee soll ein neues Sozialkaufhaus entstehen.
Direkt neben der Sparkasse in der Ladenzeile der Adolph-Menzel-Straße in Stendal-Stadtsee soll ein neues Sozialkaufhaus entstehen. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Andrea von der Wall arbeitet seit sieben Monaten daran, ein neues Sozialkaufhaus in Stendal zu eröffnen. Für die 62-Jährige ist es eine Notwendigkeit, nachdem das Sozialkaufhaus in Süd Ende 2024 geschlossen hat. Sie hat einen Plan und könnte sofort loslegen, doch eine Hürde gilt es noch zu überwinden.