In die Ladenzeile der Adolph-Menzel-Straße in Stendal soll eine Verkaufsstelle mit Möbeln zu erschwinglichen Preisen eröffnen. Doch das Projekt hängt finanziell in der Schwebe.

Direkt neben der Sparkasse in der Ladenzeile der Adolph-Menzel-Straße in Stendal-Stadtsee soll ein neues Sozialkaufhaus entstehen.

Stendal. - Andrea von der Wall arbeitet seit sieben Monaten daran, ein neues Sozialkaufhaus in Stendal zu eröffnen. Für die 62-Jährige ist es eine Notwendigkeit, nachdem das Sozialkaufhaus in Süd Ende 2024 geschlossen hat. Sie hat einen Plan und könnte sofort loslegen, doch eine Hürde gilt es noch zu überwinden.