Ehrenamt im Harz Gartenarbeit statt Konzert: Welcher neuen Herausforderung sich der Osterwiecker Frauenchor gestellt hat

Nicht im Zeichen der Musik, wie es die starken Stimmen des Frauenchors Osterwieck gewohnt sind, sondern im Zeichen des Pfirsichs stand ihre neueste Herausforderung bei der Baumpflanz-Challenge 2025.