Ehrenamt im Harz Gartenarbeit statt Konzert: Welcher neuen Herausforderung sich der Osterwiecker Frauenchor gestellt hat
Nicht im Zeichen der Musik, wie es die starken Stimmen des Frauenchors Osterwieck gewohnt sind, sondern im Zeichen des Pfirsichs stand ihre neueste Herausforderung bei der Baumpflanz-Challenge 2025.
13.11.2025, 18:00
Osterwieck. - Überall im Landkreis Harz sprießen seit den vergangenen Wochen neue Bäume. Hintergrund ist die Baumpflanz-Challenge 2025. An dieser Social-Media-Aktion haben sich neben zahlreichen Vereinen und Ortswehren nun auch die Mitglieder des Osterwiecker Frauenchors beteiligt.