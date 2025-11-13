weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ehrenamt im Harz: Gartenarbeit statt Konzert: Welcher neuen Herausforderung sich der Osterwiecker Frauenchor gestellt hat

Nicht im Zeichen der Musik, wie es die starken Stimmen des Frauenchors Osterwieck gewohnt sind, sondern im Zeichen des Pfirsichs stand ihre neueste Herausforderung bei der Baumpflanz-Challenge 2025.

Von Vera Heinrich 13.11.2025, 18:00
Spaten statt Gesangsbuch: Die Mitglieder des Frauenchors Osterwieck haben im Zuge der Baumpflanz-Challenge 2025 einen Pfirsichbaum gepflanzt.
Spaten statt Gesangsbuch: Die Mitglieder des Frauenchors Osterwieck haben im Zuge der Baumpflanz-Challenge 2025 einen Pfirsichbaum gepflanzt. Foto: Frauenchor Osterwieck

Osterwieck. - Überall im Landkreis Harz sprießen seit den vergangenen Wochen neue Bäume. Hintergrund ist die Baumpflanz-Challenge 2025. An dieser Social-Media-Aktion haben sich neben zahlreichen Vereinen und Ortswehren nun auch die Mitglieder des Osterwiecker Frauenchors beteiligt.