Wirtschaft in Tangermünde Neues vietnamesisches Restaurant will mit Exklusivität überzeugen
Bien Cuong Lai aus Brandenburg eröffnet in Tangermünde ein Restaurant. Warum der gebürtige Vietnamese die Kaiserstadt ausgewählt hat und was er seinen Gästen bieten will.
23.10.2025, 09:54
Tangermünde. - „Zu Tisch bei Lai“ heißt es ab Mittwoch, 22. Oktober, in der Tangermünder Innenstadt. Ein junger Mann mit vietnamesischen Wurzeln erfüllt sich hier seinen eigenen Traum. Wenn Bien Cuong Lai, der nur Lai genannt werden möchte, in wenigen Tagen erstmals Gäste in sein Restaurant bittet, wird für ihn ein langgehegter Wunsch wahr. Der 39-Jährige wird Menschen mit vietnamesischen Spezialitäten in sein Heimatland entführen.