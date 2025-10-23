Bien Cuong Lai aus Brandenburg eröffnet in Tangermünde ein Restaurant. Warum der gebürtige Vietnamese die Kaiserstadt ausgewählt hat und was er seinen Gästen bieten will.

Bien Cuong Lai ist in Vietnam geboren und lebt seit 2000 in Deutschland. Der gelernte Koch eröffnet am Mittwoch in Tangermünde sein Restaurant.

Tangermünde. - „Zu Tisch bei Lai“ heißt es ab Mittwoch, 22. Oktober, in der Tangermünder Innenstadt. Ein junger Mann mit vietnamesischen Wurzeln erfüllt sich hier seinen eigenen Traum. Wenn Bien Cuong Lai, der nur Lai genannt werden möchte, in wenigen Tagen erstmals Gäste in sein Restaurant bittet, wird für ihn ein langgehegter Wunsch wahr. Der 39-Jährige wird Menschen mit vietnamesischen Spezialitäten in sein Heimatland entführen.