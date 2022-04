OB-Wahl in Stendal: Weise oder Sieler? Wen die Parteien gerne hätten

In der Wahlkabine ist jeder mit seiner Entscheidung für den einen oder den anderen OB-Kandidaten in Stendal allein. Aber wen würden die Fraktionen im Stadtrat oder die bisherigen Kandidaten gern als Wahlsieger sehen? Ein Überblick.

Stendal - Dass CDU und SPD die Wahl ihres jeweiligen Kandidaten empfehlen, dürfte klar sein. Thomas Weise (CDU) ist also für die Christdemokraten erste Wahl. Die SPD unterstützt Bastian Sieler (parteilos). Beide treten am Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander an.