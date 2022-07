OB-Wahl Stendal: Wie die Kandidaten im Einzelnen abgeschnitten haben

Bastian Sieler und Thomas Weise gewinnen in allen Wahllokalen die Spitzenplätze – außer in einem.

Stendal - Konnten die Kandidaten im Wahlkampf in den Ortsteilen mehr punkten oder doch eher in der Kernstadt? Wer sich die einzelnen Wahlbezirke anschaut, merkt schnell: Eine klare Antwort darauf gibt es nach der Stendaler Oberbürgermeister-Wahl nicht. Denn beide Kandidaten, die es in die Stichwahl geschafft haben, haben ihre dörflichen und städtischen Hochburgen.