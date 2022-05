Oldtimertreffen an der Motormühle bei Tangerhütte

Fachsimpeln, Gleichgesinnte treffen, Teile tauschen und ein bisschen auch bestaunen, was die anderen so fahren, das können Fans historischer Landmaschinen und Straßenfahrzeuge jetzt in Groß Schwarzlosen bei Tangerhütte wieder. Zwei Jahre lang konnte keine derartige Veranstaltung stattfinden.

Oldtimerfreunde bei einem Treffen in Iden.

Groß Schwarzlosen - Seit 2014 organisiert Landwirt Maik Burzlaff, der schon vom Opa die Lust am Oldtimerfahren übernahm, das Fahrzeugtreffen privat. Davor hatte es viele Jahre lang als Lüderitzer Fahrzeugmesse Besucher auch aus entfernteren Regionen angelockt. Auch dieses Jahr dürfte wieder allerhand Sehenswertes dabei sein.

Vom Lanz über Fa­mulus und Eickler, ZT oder auch der gewaltige K700 waren in den vergangenen Jahren in Lüderitz/Groß Schwarzlosen regelmäßig in den Umzügen durchs Dorf zu finden.

Freunde historischer Fahrzeuge und Landmaschinen sind am Sonnabend, 11. Juni, ab 10 Uhr nach Groß Schwarzlosen eingeladen. Dort soll erstmals seit Corona wieder ein Oldtimertreffen in Anlehnung an die frühere Lüderitzer Fahrzeugmesse über die Bühne gehen.

Rund um die Scheune hinter der Motormühle (Tangermünder Straße 2a) können Fahrzeuge präsentiert werden. Einen Umzug gebe es in diesem Jahr allerdings nicht, teilt Initiator Maik Burzlaff mit.

Die Vorstellung der Fahrzeuge übernimmt Moderator und Oldtimerfahrer Ulf Osterwald. Für das leibliche Wohl wird vor Ort gesorgt, der Förderverein der Grundschule Lüderitz macht Kaffe und Kuchen, auch einen Ersatzteil- und Flohmarkt soll es geben.