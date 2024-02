Mit dem historischen InterCity wird am 9. März eine Tagesfahrt nach Rostock und Warnemünde angeboten. Er hält in Stendal.

Stendal/ru. - Mit einem historischen InterCity, bespannt mit einer Lokomotive der legendären Baureihe 103, wird eine Tagesfahrt von Bielefeld nach Rostock und Warnemünde mit Halt in Wolfsburg und Stendal, der beste Bahnhof in der Altmark, angeboten. Diese stilvolle Reise wie in den 1970er Jahren ermöglichen am Sonnabend, 9. März, die Bielefelder Eisenbahnfreunde.

Eisenbahnerfrühstück auf der Hinfahrt, Deftiges zum Abendbrot im Speisewagen

Der Zug startet am Bielefelder Hauptbahnhof um 6 Uhr in Richtung Nordosten. Am Hauptbahnhof in Stendal, wo das Landesfest 2024 gefeiert wird, besteht die Möglichkeit, um 9.10 Uhr zuzusteigen. Zuvor hält der InterCity um 8.22 Uhr in Wolfsburg.

Wie die Organisatoren weiter mitteilen, befindet sich im Zug ein Speisewagen, in dem warme und kalte Getränke sowie kleine Snacks und Speisen angeboten werden. Auf der Hinfahrt nach Warnemünde wird außerdem ein „Eisenbahnerfrühstück“ angeboten, auf der Rückreise ein deftiges Abendbrot.

Gegen 11.15 Uhr wird der Rostocker Hauptbahnhof erreicht und eine Stadtrundfahrt mit einem historischen Doppeldecker-Bus sowie ein Besuch des Straßenbahndepots 12 angeboten.

Wer weiter im InterCity reist, erreicht um 11.30 Uhr den direkt am Hafen gelegenen Bahnhof des Ostseebades Warnemünde. Auf der Angebotsliste stehen hier eine Hafenrundfahrt mit einer Barkasse, eine Führung durch das Informationszentrum der „Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ und eine klassische Stadtführung. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Tag in Warnemünde auf eigene Faust zu verbringen.

Die Rückfahrt am Bahnhof Warnemünde startet um 18.30 Uhr, in Rostock um 18.40 Uhr. Um 20.46 Uhr wird der erste Halt in Stendal erreicht, anschließend Wolfsburg um 21.28 Uhr und so weiter bis zum Ende der InterCity-Reise um 23.39 Uhr in Bielefeld.