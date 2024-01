Winckelmann, von Bismarck oder Ileborg: Die Stadt Stendal sucht für das Landesfest in diesem Jahr noch Mitwirkende.

Stendal sucht Darsteller für Festumzug am Sachsen-Anhalt-Tag 2024

Beim Sachsen-Anhalt-Tag 1997 in Stendal sahen allein am Sonnabend etwa 70.000 Besucher zu, wie der Festumzug durch Stendal führte.

Stendal - Wann gibt es schon einmal die Möglichkeit, Teil eines Festumzugs zu sein, den zehntausende Menschen bejubeln und bewundert? In Stendal gibt es am 1. September 2024 die Chance dazu. Dann findet als Höhepunkt des Sachsen-Anhalt-Tages der Festumzug statt. Dafür sucht die Stadt Stendal noch Mitwirkende.

In dem Umzug soll die Geschichte Stendals dargestellt werden – mit all ihren Etappen. Dazu gehören auch die Söhne und Töchter der Stadt, wie die Verwaltung mitteilt. So werden 16 Darsteller unter anderem für Johann Joachim Winckelmann, das Ehepaar Jütting, Adam Ileborgh, aber auch Otto von Bismarck gesucht.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt feiert 2024 in Stendal: Die Werbekampne läuft

Wer nicht als eine Hauptattraktion auftreten möchte, kann auch als Nebendarsteller mitlaufen: beispielsweise als Schildträger. Auch die Beteiligung von Stendaler Sportvereinen und Jugendclubs ist gerne gesehen, heißt es in der Pressemitteilung. Wer Kostüme und/oder alte sowie neue Fahrzeuge beisteuern möchte, kann sich ebenfalls melden.

Einen Überblick zum Festumzug gibt es auf der Internetseite www.sat2024.stendal.de unter dem Reiter „Besucher“ und „Festumzug“. Hunderte Helfer werden gesucht.

Interessierte, Ideengeber und Sachspender können sich bis Mittwoch, 31. Januar, telefonisch oder schriftlich beim Organisationsteam des 23. Sachsen-Anhalt-Tages melden, das ebenfalls für Nachfragen erreichbar ist und gegebenenfalls an die entsprechenden Stellen vermittelt. Kontakt: Telefon 03931/651375 und E-Mail andrea.kahl@stendal.de.