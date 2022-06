Parkfest in Tangerhütte wird geschrumpft

Das diesjährige Parkfest in Tangerhütte wird fällt deutlich kleiner aus als gewohnt und es wird deshalb sogar umbenannt. Aufgrund finanzieller Unwägbarkeiten bisher stand die Absage im Raum, doch die wollten alle Beteiligten unbedingt vermeiden.

Den Fassbieranstich – wie ihn hier Ortsbürgermeister Gerhard Borstell (links) und Schausteller Werner Jacob beim letzten Parkfest vor der Coronapause in Tangerhütte vornahmen– wird es 2022 wieder geben.

Tangerhütte - Nach zwei Jahren, in denen das Parkfest in Tangerhütte coronabedingt ausgefallen war, stand nun eine erneute Absage im Raum, weil die finanzielle Planungssicherheit fehlte. Doch die Ortschaft Tangerhütte und der örtliche „Altmärkische Schaustellerverein“ wollten nicht so schnell klein bei geben und verständigten sich auf eine abgespeckte Version des Festes.