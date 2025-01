Tobias Kirsch an seinem Arbeitsplatz in der Praxis. Hinter ihm steht sein Chef Alexander Jahn, Kollegin Karolin Dietrich komplettiert das Team der neu eröffneten Physiotherapie PhysioDrei in Stendal.

Stendal - Tobias Kirsch hat ein großes Ziel vor Augen: Er möchte für einige Stunden am Tag seinen Rollstuhl in der Ecke stehen lassen und sich mit einer Laufhilfe fortbewegen können. Von Geburt an ist der 28-Jährige auf den Rollstuhl angewiesen. Für bestimmte Ziele braucht es oftmals Unterstützer. In Alexander Jahn hat er einen gefunden. Der Physiotherapeut fördert, fordert und hat Kirsch zu einem neuen Arbeitsplatz verholfen.