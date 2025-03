In Stendal sind an mehreren Orten pinke Kreuze auf Abflüssen aufgetaucht. Wer die Markierungen gesetzt hat und was sie zu bedeuten haben.

Unter anderem in der Straße am Dom in Stendal wurde ein pinkes Kreuz auf einen Abflussschacht aufgesprüht. Was steckt hinter den auffälligen Markierungen an den Gullys?

Stendal - Aufmerksamen Fußgängern sind sie vermutlich schon ins Auge gefallen: Pinke Kreuze wurden auf mehreren Abflussschächten in Stendal aufgesprüht. Gesichtet wurden sie unter anderem in der Grabenstraße, Poststraße und in der Straße am Dom in der Hansestadt. Was haben sie zu bedeuten?