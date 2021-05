Pkw stößt auf Bahnübergang bei Tangermünde mit Zug zusammen, Fahrer kann sich selbst aus Wrack befreien

3. Mai 2021, gegen 16.30 Uhr an der Bahnhaltestelle Miltern bei Tangermünde im Landkreis Stendal: Am unbeschrankten Bahnübergang stößt ein Skoda Fabia mit einem Personentriebwagen der Hanseatischen Einsenbahngesellschaft zusammen. Der Pkw-Fahrer kann sich selbst aus dem Wrack befreien und wird, leicht verletzt, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste erreichen ihr Fahrziel Tangermünde per Bus. Foto: Frank Krug

