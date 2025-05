Stendal - Platzt der Prozess um den wohl bislang größten Drogenfund in der Altmark? Am Verhandlungstag 19 am Landgericht Stendal beantragte einer der beiden Verteidiger des sogenannten „Niederländers“ Hasan Z. (Namen v. d. Redaktion geändert), wegen Verstoßes gegen strafrechtliche Verfahrensgrundsätze („Waffengleichheit“) das Verfahren auszusetzen.

