Polenböller-Bande sitzt erneut in Stendal vor Gericht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Sie haben unter anderem Fahrkartenautomaten in Tangerhütte, Demker und anderen Orten in Sachsen-Anhalt gesprengt. Die vier Männer wurden dafür vom Landgericht Stendal am 21. November 2022 zu je mehreren Jahren Haft verurteilt. Doch seit Dienstag sitzen sie wegen derselben Sache erneut vor Gericht.