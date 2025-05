Nestbau mal anders Polizei in Stendal hat ’ne Meise: Vögel lassen sich am Revier nieder

Nestbau mal anders: Ein Meisenpaar wohnt samt Nachwuchs in einem Zaunpfosten am Polizeirevier in Stendal. Sie sind nicht die einzigen tierischen Bewohner, die sich dort wohlfühlen.