Die Polizeiwache in Stendal ist die Anlaufstelle für Menschen, die Diebstähle und andere Straftaten anzeigen wollen. In den vergangenen Monaten ist sie modernisiert worden.

Polizeirevier in Stendal modernisiert: Ein Blick hinter die Kulissen der Wache

Marcus Klöckner, Leiter des Reviereinsatzdienstes in Stendal, stellt die modernisierte Polizeiwache vor. Aus Sicherheitsgründen sind die Monitore, auf denen Bilder der Überwachungskameras zu sehen sind, gepixelt.

Stendal. - In einem kleinen Empfangsraum warten mehrere Frauen und Männer darauf, von der Polizei aufgerufen zu werden. Sie wollen Anzeige erstatten oder sind für Zeugenaussagen geladen. Ihr erster Ansprechpartner im Stendaler Revier sind die Beamten in der Polizeiwache. Die wurde in den vergangenen Monaten umfangreich modernisiert.