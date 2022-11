Prozess um fahrlässige Tötung in Stendal - vielleicht war er schon tot

Verteidigung klammert sich an letzte Hoffnung bei Stendaler Prozess um fahrlässige Tötung.

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Groß Schwarzlosen und Hüselitz am 10. September 2020: Mit rund 100 km/h hat ein heute 51-Jähriger einen Krankenfahrstuhl erfasst, mit dem ein Mann auf der Landesstraße unterwegs war.

Stendal - „Hier ist ein Mensch gestorben“, sagt Richterin Julia Rogalski. In der Aussage schwingt Unglauben mit, weil Angeklagter und Verteidigung in der Berufungsverhandlung einer fahrlässigen Tötung am Landgericht Stendal eine mildere Strafe erreichen wollen. Ihr letzter Strohhalm: Vielleicht war das Opfer schon vor dem Aufprall tot.