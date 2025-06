Kokain und Alkohol im Blut Prozess um versuchten Totschlag: „Traumatisches Geschehen“ für Schützen

Das Verfahren am Landgericht Stendal nimmt seltsame Auswüchse an. Der Angeklagte behauptet, zwischen fünf und sechs Liter Bier am Tattag getrunken zu haben. Wie es seiner Schilderung nach zu dem verhängnisvollen Schuss kam.