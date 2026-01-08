Lucas Rehfeld ist seit einem Jahr Pächter der Stadthallengastronomie in Möckern. Und er veranstaltete seine erste große Silvesterparty dort. Wird es eine zweite geben?

Silvesterparty 2.0 - Wird es wieder eine Feier in der Stadthalle Möckern geben?

Möckern - Nach einem Jahr in der vielleicht größten Partylocation des Landkreises hatte der Gastronom Lucas Rehfeld zum jüngst erfolgten Jahreswechsel zu seiner ersten „größten Silvesterparty im Jerichower Land“ eingeladen. Gefeiert wurde in der Stadthalle von Möckern. Es war das erste Jubiläum als Pächter der Möckeraner Stadthallengastronomie, das Lucas Rehfeld mit seinem Team in der Stadthalle Möckern feiern konnte. Das erste Jubiläum von vielen?