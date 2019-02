Am Montag zieht ZDF-Reporterin Yara Hoffmann für vier Wochen nach Stendal. Die Mitarbeiterin des Landesstudios Sachsen-Anhalt will für verschiedene TV-Sendungen aus und über die Hansestadt und deren Menschen berichten. Foto: Jan-Christoph Elle

ZDF-Reporterin Yara Hoffmann wird vier Wochen in Stendal wohnen und für verschiedene Formate berichten.

Stendal l Während andere TV-Teams mit fertigen Drehbüchern anrücken, setzt Yara Hoffmann auf den Überraschungsmoment. Oder besser auf Momente, denn sie will ganz viel über Stendal und die Menschen dieser Stadt erfahren, über die Probleme, die sie umtreiben. „Ich habe mir die Stadt vorher bewusst nicht angeschaut, habe kein fertiges Konzept dabei“, sagt die 29-Jährige im Volksstimme-Gespräch. Denn das Spannende am Stendal-Besuch sei zu erleben, „was auf mich zukommt und welche Menschen sich bei mir melden“.

Am Montag werden Reporterin Yara Hoffmann und Kameramann Bernd Huß nach Stendal ziehen und vier Wochen hier wohnen. „Nicht im Hotel, sondern mittendrin. Wir werden hier ganz normal leben, hier einkaufen, Kulturveranstaltungen besuchen. Wir wollen wirklich vier Wochen ins Stendaler Leben eintauchen und sind ohne Unterbrechung vor Ort, werden uns auch an den Wochenenden nicht zurückziehen“, sagt Yara Hoffmann.

Bereits seit acht Monaten arbeitet sie als Reporterin im ZDF-Landesstudio Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Von dort hat sie die Arbeit schon einige Male in die Altmark geführt, zum Gespräch mit Tangerhüttes Einheitsgemeinde-Bürgermeister Andreas Brohm ebenso wie im Rahmen einer Ost-West-Reise entlang der ehemaligen Grenze. Nun übernimmt sie die mittlerweile vierte Auflage des Bürgerprojektes „ZDF in...“. Im vergangenen Jahr waren Kollegen von ihr jeweils für vier Wochen in Cottbus, Mannheim und Bottrop, nach Senderangaben für „eine intensive Berichterstattung am Puls der Stadt und ihrer Bürgerschaft“.

Und warum fiel die Wahl nun auf Stendal? „Es geht um das Leben der Menschen abseits von großen Zentren“, erklärt Yara Hoffmann. Stendal sei gut zwischen Wolfsburg und Berlin gelegen, aber eine Stadt, „die man sonst nicht gleich auf dem Schirm hat“. Es soll um Themen wie Wohnen, Infrastruktur, Digitalisierung, medizinische Versorgung oder Sicherheit gehen, um den Trend, von der Großstadt wieder aufs Land zu ziehen, aber auch darum, wie politische Entscheidungen bei den Menschen ankommen. „Dabei müssen wir aber schauen, dass die Themen auch bundesweit interessant sind“, erklärt Yara Hoffmann, denn geplant sind Beiträge für verschiedene ZDF-Formate, unter anderem das „Morgenmagazin“, die „Drehscheibe“ oder Sendungen der „heute“-Familie. Die 29-Jährige, die vor der Magdeburger Zeit als Redakteurin für „heute“ und „heute+“ mit dem Schwerpunkt crossmediale Berichterstattung tätig war, möchte auch Twitter, Facebook und Instagram nutzen für „ZDF in Stendal“.

Am Montag und Dienstag wollen Yara Hoffmann und Bernd Huß erst einmal ankommen, am Mittwoch soll es dann richtig losgehen mit Gesprächen, mit Besuchen in Einrichtungen, mit den Dreharbeiten. Dann wird das orangefarbene Mikrofon öfter in der Stadt zu sehen sein. „Wir möchten gern eine wöchentliche Sprechstunde anbieten, um mit den Stendalern in Ruhe über ihre Themen zu sprechen. Einen gemütlichen Ort dafür müssen wir aber noch suchen“, sagt der Journalistin.

Unter der E-Mailadresse zdfin@zdf.de nimmt Yara Hoffmann Themenvorschläge und Anregungen entgegen.