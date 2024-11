Notarzt im Einsatz Rettungshubschrauber landet mitten in Stendal auf der Stadtseeallee

Auf der Stadtseeallee in Stendal steht am Dienstag, 12. November, der gelbe Rettungshubschrauber des ADAC „Christoph 39“ aus Perleberg. Die Einsatzleitstelle Altmark erklärt, was passiert ist.