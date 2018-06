Mit einem Staraufgebot aus den 90ern hatte das 51. Stendaler Rolandfest einen furiosen Auftakt.

Stendal l Mit einem Reigen aus Stars der 90er begann das 51. Stendaler Rolandfest am Freitagabend. Mit DJ Tomekk, Milli Vanilli (Girl you know it's true) und Rednex (Cotton Eye Joe) waren bekannte Chartstürmer auf der Masrktplatzbühne und sorgten bei den tausenden Zuschauern für Stimmung bis in die späte Nacht.

Am Sonnabend und Sonntag findet das Fest seine Fortsetzung, zu den Höhepunkten zählen am Sonnabend ab 20 Uhr die Roland-Partynacht auf dem Marktplatz und am Sonnabendvormittag das Roland-Frühstück an gleicher Stelle. Doch auch ein Blick zum Sommerfest auf der Wüste Worth, zum mittelalterlichen Treiben auf dem Winckelmannplatz oder auch zum musikalischen Programm auf dem Sperlingsberg lohnt voll und ganz.