Rolandmusikanten sorgen in Stendal für Gänsehaut-Start in das Jahr 2025

Die Rolandmusikanten mit Sängerin Julia Lehmann am Montag, 6. Januar, in der Katharinenkirche Stendal.

Stendal. - Blasmusik muss keineswegs langweilig sein. Wer meint, sie gehört zum Sonntagsbraten, Dorffest oder Frühschoppen, der irrt. Den Beweis dafür liefern seit Jahren die Stendaler Rolandmusikanten – zuletzt bei ihren zwei komplett ausverkauften Neujahrskonzerten am Wochenende in der Katharinenkirche in Stendal.

Mit zahlreichen Gänsehautmomenten machten die Musiker, die größtenteils in ihrer Freizeit der Faszination für Noten und Töne folgen, diese 26. Auflage ihrer Neujahrsmusik an diesem Ort zu etwas Besonderem. Unter der musikalischen Leitung von Mathias Hochmuth erlebten die Besucher ein Wechselbad der Gefühle. Mit „Jubilatéo“ ging es laut, beschwingt und voluminös in das zweistündige Programm. Der Auftakt versprach weitere Überraschungen.

Kurzweilig gestaltete sich die musikalische Reise ohnehin, da Harald Schubert, selbst Teil des Ensembles, die Besucher mit seiner Moderation mit auf die Reise durch diese Welt der Musik nahm. Er kündigte damit unter anderem drei Uraufführungen an diesem Ort an, berichtete vom Woodstock der Blasmusik, das es seit 2011 in Österreich gibt, von jungen Künstlern, die sich ganz und gar dieses Genres verschrieben und Stücke geschrieben haben, die Teil dieses 26. Programms werden durften.

Eines davon, „Mountain-Wind“, ein Konzertwerk des Österreichers Martin Scharnagl (37), hüllte die Katharine in einen Wohlklang, der tief unter die Haut ging. Sowohl für dieses Stück, die solistischen Auftritte von Felix Hünemöller am Flügelhorn und Tobias Burggraf am Tenorhorn als auch den Gesang von Julia Lehmann mit einem schwedischen Lied gab es tosenden Beifall.

Das Neujahrskonzert der Rolandmusikanten schloss mit zwei Zugaben ab, nachdem zuvor die Hochzeitskutschen-Polka erklungen war und damit den Weg zum goldenen Jubiläum dieser Reihe im Jahre 2049 ebnete.