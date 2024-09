René Amtenbrink von Landschafts- und Wegebau Schreiber fällt den letzten Rest der Roteiche in der Grabenstraße in Stendal.

Stendal. - Mit dem Holzstiel eines Besens stochert René Amtenbrink in dem toten, weichen Kernholz des Stumpfes einer Roteiche. Er und weitere Mitarbeiter von „Schreiber Landschafts- und Wegebau“ mussten den Baum am Montag, 30. September, in der Grabenstraße in Stendal fällen.