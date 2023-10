Ein Bild vom Rückkehrertag 2022 in Stendal: Annemarie Schwiecker (links) lässt sich gemeinsam mit ihrer Mutter Alexandra von Jana Worreschk von der Landesinitiative "Fachkraft im Fokus" Sachsen-Anhalt am Rückkehrertag beraten.

Stendal - Unter dem Slogan „RückHierHer“ organisieren die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, der Landkreis Stendal sowie die Landesinitiative Fachkraft im Fokus (FiF) eine große Jobmesse im Landkreis. Der Rückkehrertag findet am Mittwoch, 27. Dezember, 9.30 bis 12.30 Uhr, im Landratsamt Stendal statt.

Einen Job in der alten Heimat finden oder einfach wieder näher bei Familie und Freunden sein – die Gründe, warum die Menschen in die Altmark zurückkommen wollen, sind sehr unterschiedlich. Viele Menschen sind vor Jahren in andere Bundesländer abgewandert, da die Arbeitsplatzsituation in der Vergangenheit schlechter war als heute. Zurückkommen in die Heimat ist für viele ein Herzenswunsch.

Da bietet es sich an, die weihnachtlichen Feiertage bei der Familie zu nutzen und Firmen der Region kennenzulernen. Freie Arbeitsstellen, Infos zur Kinderbetreuung sowie Familien- und Freizeitangebote – das alles und vieles mehr können Besucher auf dem Rückkehrertag erhalten. Interessierte Unternehmen können sich ab sofort über die Homepage www.rueckhierher.de als Aussteller registrieren.

Die Unternehmen sind ab dem 10. Dezember im Veranstaltungsticker der Rückhierher-Homepage einsehbar.