Beim Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal wird die Volksstimme mit zwei Ständen vertreten sein. Was Besucher erwartet.

Die Volksstimme-Stände vor dem Kaufhaus Ramelow in der Breiten Straße in Stendal: Sabine Zander gehört zu denjenigen, die als Ansprechpartner die Sachsen-Anhalt-Tag-Stände betreuen.

Stendal. - Die Volksstimme berichtet nicht nur über den Sachsen-Anhalt-Tag, sie präsentiert sich auch mit zwei eigenen Ständen im Festgebiet. Direkt vor dem Kaufhaus Ramelow am Winckelmannplatz können Interessenten mehr über die Volksstimme und die Mediengruppe Magdeburg lernen.

Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal: Volksstimme mit zwei Ständen und Gratis-Angeboten vertreten

Besucher des Standes können die digitale Redaktion im Zelt erleben. Mit Touch-Screens und VR-Brille kann tiefer in die Zeitungswelt eingetaucht werden. In einer Fotobox können eigene Postkarten erstellt und direkt in einen Briefkasten geworfen werden, um den Liebsten Grüße vom Fest zu schicken.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Neben Wasser und Kaffee wird eine Popcorn-Maschine angeboten: alles kostenlos.

Der Stand der Volksstimme zum Landesfest hat heute von 14 bis 19 Uhr geöffnet, Sonnabend von 11 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.