Ein großer Festumzug findet am Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal statt.

Stendal. - Nach fünf Jahren Pause findet er 2024 endlich wieder statt: Der Sachsen-Anhalt-Tag. Das Fest wird am Freitag, 30. August, in Stendal eröffnet und endet am Sonntag, 1. September, mit einem großen Umzug. Die letzten Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Lesen Sie auch: Stendal muss 10.000 Mitwirkende unterbringen - Finden Gäste noch freie Zimmer?

Doch was genau ist der Sachsen-Anhalt-Tag überhaupt? Warum fand er fünf Jahre lang nicht statt? Und was erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der diesjährigen Ausgabe in Stendal? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Sachsen-Anhalt-Tag 2024 zusammengestellt.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt-Tag - So präsentiert sich das Jerichower Land in Stendal

Was ist der Sachsen-Anhalt-Tag?

Der Sachsen-Anhalt-Tag ist das größte Volks- und Heimatfest des Landes. Nach Angaben der Staatskanzlei in Magdeburg soll damit die Vielfalt Sachsen-Anhalts präsentiert werden.

"Das gemeinsam gestaltete Landesfest wird nicht nur das 'Wir-Gefühl' stärken und wertvolle Impulse in die Altmark tragen, sondern auch Raum für Begegnungen bieten", heißt es in dem Programmheft.

Erstmals wurde das Fest 1996 mit rund 250.000 Besucherinnen und Besuchern in Bernburg im Salzlandkreis ausgerichtet. Zuletzt fand der Sachsen-Anhalt-Tag 2019 in Quedlinburg statt. Bis 2017 wurde das Fest jährlich ausgetragen, seitdem findet es alle zwei Jahre statt. Grund dafür ist, dass es immer schwieriger wurde, Ausrichterstädte für die aufwendige Drei-Tages-Veranstaltung zu finden.

Auch interessant: Böse Gerüchte um Sachsen-Anhalt-Tag 2024 - Ist das Land mit Stendal unzufrieden?

Wo findet der Sachsen-Anhalt-Tag 2024 statt?

Der Sachsen-Anhalt-Tag findet in diesem Jahr in Stendal statt. Die Hansestadt ist Kreisstadt des Landkreises Stendal und mit rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt in der Altmark. Außerdem ist sie ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Mitteldeutschland.

Stendal richtet den Sachsen-Anhalt-Tag nicht zum ersten Mal aus. Bereits im Jahr 1997 fand das Fest in der Hansestadt statt.

Nach Solingen: Wie sicher ist der Sachsen-Anhalt-Tag 2024?

Vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Solingen werden für den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal von Freitagabend bis Sonntagfrüh die Sicherungsvorkehrungen erhöht. Jetzt soll es anlasslose Kontrollen auf Waffen aller Art im Stadtgebiet von Stendal geben. "Jeder muss mit einer Taschenkontrolle rechnen", sagte die Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

Wann findet der Sachsen-Anhalt-Tag 2024 statt?

Der 23. Sachsen-Anhalt-Tag beginnt am Freitag, 30. August, um 14 Uhr und endet am Sonntag, 1. September, um 17 Uhr.

Welches Motto hat der diesjährige Sachsen-Anhalt-Tag?

Das Motto des diesjährigen Sachsen-Anhalt-Tages lautet: "Mittelalter trifft Moderne". Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte dazu: "Das Thema hätte kaum treffender gewählt worden können, verbindet es doch die historische Bedeutung unserer Region mit den modernen Ideen, die hier entwickelt werden."

Auch interessant: Geheimnis gelüftet - Darum stehen diese grünen Kästen gerade in Stendal

Warum fand der Sachsen-Anhalt-Tag fünf Jahre lang nicht statt?

2021 fiel der Sachsen-Anhalt-Tag wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Ursprünglich sollte der Sachsen-Anhalt-Tag dann 2022 in Stendal stattfinden – anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der urkundlichen Ersterwähnung der Stadt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Fest allerdings abgesagt werden. Im März 2023 wurde beschlossen, den 23. Sachsen-Anhalt-Tag 2024 nachzuholen.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal - Drehorgel-Rolf fährt mit Wasserstoff-Trabi vor

Wie viele Besucher werden beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal erwartet?

Über drei Festtage verteilt erwartet Stendal etwa 150.000 Gäste aus allen Bundesländern. Am Programm wirken rund 10.000 Menschen aus allen Landkreisen, zahlreichen Städten, Verbänden und Vereinen Sachsen-Anhalts mit.

Lesen Sie auch: In dieser Stadt findet der Sachsen-Anhalt-Tag 2026 statt

Welche Bands und Musikerinnen treten beim Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal auf?

Auf insgesamt 13 Bühnen treten von Freitag bis Sonntag etliche Küstlerinnen und Künstler auf, unter anderem die österreichische Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer auf der Radio-Brocken-Bühne im Ostpark oder die britische Rockband Electric Light Orchestra auf der MDR-Bühne am Markt.

Außerdem spielen Falco meets Mercury, das DJ-Duo Stereoact, der Magdeburger Liedermacher Simon Becker, der irische Singer-Songwriter Steve Reeves, das Magdeburger Popduo BerniKaloe, die Magdeburger Indie-Pop-Band Betty Oh Boy, die Coverband Young Province, die irische Folk-Band The Fiddling Lads, die Magdeburger Singer-Songwriterin Laura Nahr, Schlagersänger Kevin Neon, die ukrainische Band Yagodi und noch viele mehr.

Lesen Sie auch: Darum will Bernburg den Sachsen-Anhalt-Tag 2026 nach 30 Jahren noch einmal ausrichten

Was für ein Programm erwartet die Besucher des Sachsen-Anhalt-Tages neben der Musik?

Neben Konzerten finden etliche Partys, Workshops, Tanzaufführungen, Musicalacts, ein Bücherflohmarkt und ein großer Festumzug statt. Außerdem wird es einen Schaustellerbereich mit Riesenrad, Autoscooter und weiteren Fahrgeschäften geben.

Traditionell präsentieren sich am Sachsen-Anhalt-Tag in sogenannten Regionaldörfern die verschiedenen Regionen des Landes. In diesem Jahr sind das:

Regionaldorf Altmark

Regionaldorf Anhalt-Dessau-Wittenberg

Regionaldorf Elbe-Börde-Heide mit Magdeburg

Regionaldorf Halle-Saale-Unstrut

Regionaldorf Harz-Mansfeld-Südharz

Darüber hinaus gibt es beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal elf Themenmeilen, unter anderem die Kinder- und Jugendmeile, die Sport- und Gesundheitsmeile, die Street-Food-Meile, die Blaulichtmeile, die Erzeugermeile, die Handwerkermeile oder die Job- und Wirtschaftsmeile.

Wann findet der traditionelle Festumzug des Sachsen-Anhalt-Tages statt?

Der Höhepunkt eines jeden Sachsen-Anhalt-Tages ist der Festumzug am Sonntagvormittag. Dabei präsentieren sich nach Angaben der Veranstalter rund 4.000 Ehrenamtliche aus ganz Sachsen-Anhalt.

Der Umzug in Stendal startet am Sonntag, 1. September, um 11 Uhr und endet voraussichtlich um 13 Uhr. Start- und Endpunkt ist am Gebäude der Stadtwerke in der Rathenower Straße. Die Strecke hat eine Gesamtlänge von etwa 2,9 Kilometern.

Die Volksstimme zeigt den Festumzug, zu dem auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) erwartet werden, am Sonntag im Livestream.

Muss man beim Sachsen-Anhalt-Tag Eintritt bezahlen?

Nein, Alle Veranstaltungen des Sachsen-Anhalt-Tages in Stendal sind kostenlos.

Lesen Sie auch: So teuer wird der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal für Besucher

Wie reise ich am besten an?

Stendal hat eine gute Bahnanbindung aus allen Richtungen des Landes und der angrenzenden Bundesländer. So erreicht man den Stendaler Hauptbahnhof aus Berlin-Spandau innerhalb von 34 Minuten. Weiterhin ist die Hansestadt aus Magdeburg, Wolfsburg, Hannover, Hamburg und Uelzen sehr schnell und bequem zu erreichen.

Der ICE-Bahnhof in Stendal ist Kreuzungsbahnhof für mehrere wichtige Fern- und Nahverkehrszüge. Hier eine Auflistung der wichtigsten Direktverbindungen:

Berlin - Stendal - Hannover - Köln/Düsseldorf

Köln - Stendal - Berlin - Stralsund

Leipzig - Stendal - Rostock - Warnemünde

Berlin - Stendal - Amsterdam

Berlin - Stendal - Hamburg

Magdeburg - Stendal - Uelzen

Außerdem kann man Stendal auch sehr gut mit dem Auto über die ausgebauten Bundesstraßen 188 und 189 erreichen. Die B190 von Salzwedel nach Seehausen sowie die B107 queren den Landkreis Stendal.

Die Autobahn A2 von Hannover nach Berlin ist nur 50 km entfernt.

Die Autobahn A14 von Wismar nach Nossen führt nach Fertigstellung durch den Landkreis Stendal. Der Lückenschluss vom Kreuz Schwerin bis Magdeburg ist bereits in Teilen für den Verkehr freigegeben.

Wie lange fährt man mit Auto und Bahn nach Stendal?

Magdeburg : Auto 45 Minuten, Bahn 40 Minuten

: Auto 45 Minuten, Bahn 40 Minuten Leipzig : Auto 120 Minuten, Bahn 137 Minuten

: Auto 120 Minuten, Bahn 137 Minuten Hannover : Auto 40 Minuten, Bahn 65 Minuten

: Auto 40 Minuten, Bahn 65 Minuten Berlin: Auto 120 Minuten, Bahn 46 Minuten

Wo kann man beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal parken?

Die Stadt Stendal hat für die Besucherinnen und Besucher des Sachsen-Anhalt-Tages zwei große Parkplätze vorgesehen: einen am Flugplatz Stendal-Borstel und einen an der Total-Tankstelle in der Dahlener Straße. Beide Parkplätze befinden sich auf großen Feldflächen.

Zusätzlich dazu wird es einen Motorrad- und Behindertenparkplatz in der Mühlenstraße geben.

Wie komme ich vom Parkplatz zum Festplatz?

Zwischen Parkplatz und Festgelände wird ein Shuttleverkehr eingerichtet, der die Besucherinnen und Besucher hin- und zurückbringt. Die Shuttlebusse fahren alle 10 bis 15 Minuten. Das Ticket für den Shuttlebus kostet fünf Euro pro Besucher pro Tag.

Welche Straßen werden wegen des Sachsen-Anhalt-Tages in Stendal gesperrt?

Die Stendaler Altstadt wird während des Sachsen-Anhalt-Tages in zwei Sperrkreise aufgeteilt: den inneren und den äußeren. In beiden kann es bereits ab Montag, 26. August, zu Sperrungen kommen. Die Sperrkreise gelten bis Montag, 2. September.

Diese Straßen sind während des Sachsen-Anhalt-Tages in Stendal gesperrt. Grafik: Hansestadt Stendal/Organisationsbüro Sachsen-Anhalt-Tag

Im inneren Sperrkreis gilt ein absolutes Halteverbot, das Gebiet soll von Mittwoch, 28. August, bis Montag, 2. September, fahrzeugfrei sein. Anwohner und Gewerbetreibende haben während der Tage nur zu bestimmten Zeiten Gelegenheit, ihre Arbeitsstelle oder ihr Grundstück mit einem Fahrzeug zu erreichen:

28. August: von 0 bis 8 Uhr sowie 21 bis 24 Uhr

29. August: von 0 bis 8 Uhr sowie 21 bis 24 Uhr

30. August: von 0 bis 8 Uhr

31. August: von 3 bis 8 Uhr

1. September: von 3 bis 8 Uhr sowie 22 bis 24 Uhr

2. September: von 0 bis 8 Uhr sowie ab 18 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten ist das Befahren und Parken im inneren Sperrkreis nicht möglich. Wer dennoch dort parkt, wird abgeschleppt.

Der äußere Sperrkreis ist stets mit Berechtigungskarte befahrbar. Dort können auch Autos geparkt werden. Die Berechtigungskarten mussten Anwohner und Gewerbetreibende bis 31. Juli beantragen.

Wo befindet sich der Festplatz in Stendal?

Der Festplatz befindet sich in der Innenstadt Stendals und erstreckt sich ausgehend vom Marktplatz über die nördliche Breite Straße, Bismarckstraße, Schützenplatz, Parkstraße, Ostwall, Rathenower Straße, Schadewachten über die südliche Breite Straße zurück zum Markt.

Wie ist das Sicherheitskonzept zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal?

Nach dem tödlichen Masserangriff im nordrhein-westfälischen Solingen überprüft die Stadt ihr Sicherheitskonzept zum Sachsen-Anhalt-Tag. Das berichtete der MDR. Kurzfristig werde es eine Koordinierungsrunde zwischen der Polizei, den Veranstaltern sowie weiteren zuständigen Sicherheitsbehörden geben, heißt es in dem Bericht. Dabei werde die aktuelle Lage bewertet.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) forderte am Montag, auf die aktuellen Ereignisse zu reagieren. Es könne Nachahmer geben, sagte die Ministerin dem MDR. Ihrer Ansicht nach sei es wichtig, den Bereich der Waffenverbotszone deutlich und weit zu ziehen. Entscheidend sei aber, dass man anlasslos kontrollieren könne. Jeder, der zum Sachsen-Anhalt Tag komme, müsse damit rechnen, dass seine Tasche kontrolliert werde.