Landesfest Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal: Preisexplosion bis 2024 befürchtet

Steigende Preise in der Veranstaltungsbranche, eine politische Debatte, die das Fest insgesamt in Frage stellt, fünf Jahre Landesfest-Pause – die geplante Verschiebung des Sachsen-Anhalt-Tages ins Jahr 2024 wird es den Organisatoren in Stendal nicht leichter machen.