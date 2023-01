Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal - Staatskanzlei legt Geld drauf

Motto und Motiv sind weiterhin aktuell für ein Landesfest in Stendal.

Stendal - Wird im Jahr 2024 in Stendal ein Sachsen-Anhalt-Tag gefeiert oder nicht? Die Antwort auf diese Frage soll der Stadtrat bei seiner Sitzung am Montag, 13. Februar, geben. Maßgebend für eine Entscheidung könnte sein, dass das Land Sachsen-Anhalt deutlich mehr Geld für das Landesfest zur Verfügung stellen will.