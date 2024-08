Für den Sachsen-Anhalt-Tag passen die Busse in Stendal ihre Fahrpläne an. Wichtige Haltestellen werden verlegt, und Rufbusse entfallen.

Sachsen-Anhalt-Tag: So ändert sich der Busfahrplan in Stendal

Stendal. - Wegen erhöhter Fahrgastzahlen und diverser Straßensperrungen in und um Stendal hat das Unternehmen Stendalbus für den gesamten Landkreis seinen Busfahrplan angepasst und erweitert. Von geänderten Linienführungen ist vor allem der Stadtverkehr Stendal betroffen.

Um den Besuchern des Sachsen-Anhalt-Tages eine möglichst entspannte An- und Abreise zu ermöglichen, verdichtet Stendalbus auf vielen Linien im gesamten Landkreis Stendal das Fahrplanangebot. Auf allen Hauptstrecken werden neben zusätzlichen Fahrten tagsüber auch in den späten Abendstunden noch weitere Fahrten angeboten. Im Stadtverkehr wird das Angebot sowohl tagsüber als auch am Abend deutlich ausgeweitet.

Deutschlandticket für Sachsen-Anhalt-Tag nutzen

Auf sämtlichen Linien zum Sachsen-Anhalt-Tag (Ausnahme Shuttle-Verkehr) kann das Deutschlandticket genutzt werden. Fahrscheine können ganz entspannt beim Fahrpersonal in den Bussen erworben werden.

Wer mit mehreren Personen unterwegs ist, für den lohnt sich die Minigruppen-Tageskarte. Mit diesem Ticket können bis zu fünf Personen den ganzen Tag die Busse im Landkreis Stendal nutzen. Das Ticket kann ab 10,50 Euro (Beispiel für die Stadt Stendal) beim Fahrer erworben werden.

Aber: „Aufgrund der zusätzlichen Leistungen und des hohen Personalbedarfs während des Sachsen-Anhalt-Tages ist es uns nicht möglich, alle Fahrplanleistungen im Landkreis wie gewohnt aufrechtzuerhalten“, teilte das Busunternehmen mit. Daher werden zwischen Freitag, 30. August, 15 Uhr, und Sonntag, 1. September (Tagesende), im gesamten Landkreis Stendal keine Rufbusse verkehren.

Haltestellen in Stendal wegen Sachsen-Anhalt-Tag verlegt

Wegen der Straßensperrungen im Stadtgebiet von Stendal werden einige Linien nicht wie gewohnt verkehren können. Bestimmte Haltestellen werden vorübergehend verlegt oder können nicht bedient werden. Insbesondere im Bereich Stendal-Ost, Stendal-Nord, rund um das Krankenhaus und in der Innenstadt kommt es zu Einschränkungen.

Alle Änderungen hat das Busunternehmen auf seiner Homepage www.stendalbus.de kompakt und übersichtlich zusammengestellt. Fahrgäste können auf www.insa.de ihre Fahrtverbindung jederzeit prüfen. Dort sind sämtliche Fahrplanänderungen und Haltestellenverlegungen hinterlegt.

Um eine möglichst optimale Anbindung an das Festgelände zu gewährleisten, werden alternative Routen eingerichtet. Stendalbus empfiehlt, sich rechtzeitig über die Änderungen zu informieren.