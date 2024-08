In der Innenstadt Stendals herrscht ordentlich Verkehr. Die Aufbauarbeiten für den Sachsen-Anhalt-Tag laufen auf Hochtouren. Was hier alles aufgebaut wird.

Stendal. - Selten zuvor herrschte in der Innenstadt Stendals ein solcher Trubel wie in diesen Tagen. Am Mittwoch, 28. August, begann vielerorts der Aufbau für den Sachsen-Anhalt-Tag, der am kommenden Wochenende die Stadt in Beschlag nimmt.

Auf den großen Arealen, wie etwa dem Marktplatz und am Sperlingsberg, steht der Bühnenbau auf dem Programm. „Am Dienstagmittag haben wir mit dem Aufbau begonnen“, erzählt ein Bühnenbauer. Bis etwa 21 Uhr hätten sie an diesem Tag gearbeitet. Im Verlauf des Donnerstags soll die Gastgeber-Bühne dann stehen.

Die Mitarbeiter des Bauhofes Stendal liefern Bauteile für kleine Holzhütten. Foto: Henning Paul

Gastgeber-Bühne auf dem Marktplatz

Zu sechst arbeiten die Männer an dem Boden für die Bühne, am Verlegen der Kabel und an der Lichttechnik. Ihre Firma, der MEX-MusikExpress ist im Bereich Eventtechnik und Bühnenbau aktiv. Nur ein paar Meter entfernt hat die Eventgastronomie Hamberger den ersten Gastro-Stand auf dem Marktplatz aufgebaut.

Hier und an einigen anderen Ständen des Unternehmens werden beim Sachsen-Anhalt-Tag diverse Speisen und Getränke angeboten. Von der Marienkirche aus die Breiten Straße hinunter bereiten die Mitarbeiter des Bauhofes die Errichtung zahlreicher Hütten vor.

Hier wird bald das Riesenrad für den Sachsen-Anhalt-Tag stehen. Foto: Henning Paul

Mithilfe eines Radladers werden die hölzernen Bauteile an den vorgesehenen Stellen abgelegt. Die Markierungen am Straßenrand und in Parkbuchten zeigen, wo die Händler ihre Buden später aufbauen dürfen.

Sven Engelbrecht (rechts) schraubt an den LED-Leisten beim Autoscooter auf dem Jahrmarkt. Foto: Henning Paul

Jahrmarkt öffnet am Donnerstag

Auf dem Schützenplatz stehen viele Fahrgeschäfte. Der Jahrmarkt wird am Donnerstag, 29. August, eröffnet. Hier finden Karusselle, Autoscooter und Stände mit Spielen für Jung und Alt.

Etwa zwei Tage hat der Aufbau der Autoscooter-Anlage gedauert, berichtet Sven Engelbrecht, als er an einer der hundert LED-Leisten schraubt.

Die Gastgeber-Bühne auf dem Marktplatz von Stendal soll im Verlauf des Donnerstages fertig sein. Foto: Henning Paul

Seine zwei Mitarbeiter sind mit den letzten Handgriffen an den Scootern beschäftigt und bringen diese auf Hochglanz. Am Sonntagabend steht für sie der Abbau an. „Dann geht es weiter nach Havelberg“, so Engelbrecht.

An der Kreuzung vor dem Schützenplatz zieht der Aufbau des Riesenrads die Blicke aller Passanten auf sich. In luftiger Höhe wird hier am größten Fahrgeschäft des SAT geschraubt.