Schule geschafft – und dann? Abi-Messe in Stendal gibt Überblick über Studienangebote

Benn Malthe Buchholz aus Stendal weiß schon, in welche Richtung es später gehen soll. Dennoch nutzt er das Angebot der Arbeitsagentur Stendal. Berufsberaterin Julia Schilm gibt dem Schüler einige Hinweise zu Studienrichtungen.

Stendal - Der 16-jährige Benn Malthe Buchholz weiß, in welche Richtung es nach dem Schulabschluss für ihn gehen soll. „Ich würde gerne Mechatronik studieren.“ Mathe ist sein Lieblingsfach und Technik begeistert ihn. Der Schüler des Winckelmann-Gymnasiums in Stendal hat schon viele Praktika absolviert, die ihn in seiner Entscheidung bestätigt haben. „Dennoch gibt es viele Möglichkeiten und Angebote.“

Um jungen Erwachsenen wie Benn Malthe einen Überblick zu verschaffen und Orientierung zu bieten, organisiert die Agentur für Arbeit Stendal 2025 wieder eine Abi-Messe.

Alle zwei Jahre findet diese statt, um Abiturienten und Studieninteressierten über Studiengänge, Hochschulangebote und Karrierewege zu informieren. Mehrere Hochschulen und Universitäten aus Sachsen-Anhalt und weiteren Bundesländern werden sich am 15. März an mehr als 40 Ständen im Landratsamt in Stendal (Hospitalstraße 1-2) präsentieren.

Vorträge rund ums Studium

Zudem wird es mehrere Vorträge zu verschiedenen Themen geben. So zum Beispiel, wie die Finanzierung eines Studiums funktioniert (um 10.30 Uhr), wie der Bewerbungsprozess abläuft (11.30 Uhr) sowie Themen zum Dualen-Studium (12.15 Uhr) und zu Auslandsaufenthalte (11.15 Uhr).

„Wir möchten mit der Messe ein vielfältiges Angebot bieten. Jeder kann kommen, egal ob er schon klare Vorstellungen hat wie Benn oder noch unsicher ist“, sagt Berufsberaterin Julia Schilm. Das Angebot komme bei den Schülern gut an, ergänzt sie. „Beim letzten Mal hatten wir rund 800 Besucher.“ Mit der Zeit musste die Veranstaltung von der Arbeitsagentur in das Landratsamt verlegt werden, weil der Platz nicht ausgereicht hatte.

Für Benn Malthe Buchholz ist es besonders wichtig, sich mit Studierenden auszutauschen. „Ich finde es gut, wenn sie von ihren Erfahrungen erzählen können.“

Die Abi-Messe findet am 15. März im Landratsamt in Stendal von 10 bis 14 Uhr statt und ist kostenfrei.