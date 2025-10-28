weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Eltern schlagen Alarm: Schulwegsicherheit in Stendal: Ganztagsgrundschule fällt im bundesweiten Test durch

Eltern schlagen Alarm Schulwegsicherheit in Stendal: Ganztagsgrundschule fällt im bundesweiten Test durch

Wie sicher ist der Weg zur Ganztagsgrundschule an der Goethestraße? Eine aktuelle Untersuchung des Automobilclubs Europa (ACE) vergibt die schlechteste Punktzahl für die Infrastruktur. Wie reagiert die Stadt Stendal auf das Problem?

Von Andreas König 28.10.2025, 19:03
Das Überqueren der Röxer Straße auf Höhe der Ganztagsgrundschule Stendal ist gefährlich. Begleitende Pädagoginnen sperren kurzzeitig den Verkehr, um die Kinder sicher zur Schule zu begleiten.
Das Überqueren der Röxer Straße auf Höhe der Ganztagsgrundschule Stendal ist gefährlich. Begleitende Pädagoginnen sperren kurzzeitig den Verkehr, um die Kinder sicher zur Schule zu begleiten. Foto: Andreas König

Stendal - Wie sicher ist der Weg zur Ganztagsgrundschule in Stendal? Höchst unsicher, lautet das vernichtende Urteil des Automobilclubs Europa. Er testete die Gegebenheiten der Schule an der Goethestraße und vergab die bundesweit wenigsten Punkte. Wie geht die Stadt Stendal mit diesem Ergebnis um?