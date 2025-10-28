Wie sicher ist der Weg zur Ganztagsgrundschule an der Goethestraße? Eine aktuelle Untersuchung des Automobilclubs Europa (ACE) vergibt die schlechteste Punktzahl für die Infrastruktur. Wie reagiert die Stadt Stendal auf das Problem?

Das Überqueren der Röxer Straße auf Höhe der Ganztagsgrundschule Stendal ist gefährlich. Begleitende Pädagoginnen sperren kurzzeitig den Verkehr, um die Kinder sicher zur Schule zu begleiten.

Stendal - Wie sicher ist der Weg zur Ganztagsgrundschule in Stendal? Höchst unsicher, lautet das vernichtende Urteil des Automobilclubs Europa. Er testete die Gegebenheiten der Schule an der Goethestraße und vergab die bundesweit wenigsten Punkte. Wie geht die Stadt Stendal mit diesem Ergebnis um?