Schutzhunde aus Sandbeiendorfer Schäferei auf Gratwanderung

Derzeit gelten Herdenschutzhunde als der sicherste Garant vor Wolfsangriffen. Ob sie auch für ihren Job zwischen den Schafen geeignet sind, entscheiden Fachleute. Die Volksstimme war bei einer Prüfung in der Schäferei Rohloff dabei.

Der weiße Pyrenäenberghund in der Mitte der Herde fällt zwischen den Schafen kaum auf.

Sandbeiendorf - Der Sandbeiendorfer Schäfer Achim Rohloff macht „Ibo“ (6 Jahre) und „Rüdi“ (20 Monate) mit ihren neuen Schützlingen bekannt. Nehmen die vierbeinigen Bodyguards das Territorium und die Herde an?

„Sie markieren ihr Revier, laufen den Zaun entlang, bewegen sich zu den Schafen. Das sieht gut aus“, kommentiert Sven Keller, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Herdenschutz und Hunde, während die beiden weißen Rüden buchstäblich zwischen den gleichfarbigen Wollträgern verschwinden.

Neben Prüfungsleiter Christian Emmerich und Richter Ronald Gericke gehört Keller zu dem Team, das in den folgenden Stunden die sieben Pyrenäenberghunde der Schäferei Rohloff auf Herz und Nieren prüfen wird. Herdenschutzhunde wandeln in ihrem Job nämlich auf einem Grat. Einem Wolf auf der anderen Zaunseite müssen sie sich selbstsicher und aggressiv in den Weg stellen. Ihren Schafen gegenüber haben sie aber im wahrsten Sinne des Wortes lammfromm zu sein.

Weil Isegrim gerade nicht vor Ort ist, übernimmt Schäfer Roland Gericke den Wolfspart. Mit erhobenem Krückstock und brüllend stürmt er auf die Herde seiner Kollegen zu. Entschlossen zeigt ihm „Ibo“, dass der Zaun die Grenze ist. Der jüngere „Rüdi“ hingegen „hätte etwas mehr Schärfe zeigen können“, kritisiert Keller und bestraft die Zurückhaltung mit Punktabzug.

Im Zusammenhang mit dieser Aktion wurde gleichzeitig ein weiteres Kriterium beurteilt – die Zauntreue. Verlässt ein Hund nämlich sein Territorium, wird die Prüfung sofort abgebrochen: nicht bestanden. Der Grund liegt auf der Hand: Die vierbeinigen Herdenschützer dürfen außerhalb des Zaunes nicht zur Gefahr für Spaziergänger werden. „Die Sozialverträglichkeit gegenüber dem Menschen spielt eine große Rolle“, erklärt Keller. Lässt ein Schäfer also seine Hunde prüfen, ist das anschließend ausgestellte Zertifikat auch versicherungstechnisch von Bedeutung.

Die Leistung ist entscheidend, wir müssen die Zucht auf die Brauchbarkeit lenken.

Richter Sven Keller

Zu guter Letzt nehmen die drei Richter, nachdem sie die Chips (die Personalausweise der Hunde) ausgelesen hatten, deren Körperbau unter die Lupe. Das anschließende Urteil: Vom Wesen her wurde die Prüfung bestanden und auch ihre gute Anatomie empfiehlt beide Rüden für die Zucht.

Eine lange Ahnentafel, wie in der Rassehundezucht üblich, wird nicht gefordert. „Die Leistung ist entscheidend, wir müssen die Zucht auf die Brauchbarkeit lenken und damit stehen wir in Deutschland noch ganz am Anfang“, argumentiert Keller, ehe sich Richter und Schäfer zur nächsten Herde begeben. Fünf weitere Hunde müssen nämlich noch an diesem Tag ihr Können unter Beweis stellen.

Insgesamt haben Achim Rohloff und Vater Joachim elft Pyrenäenberghunde als vierbeinige Bodyguards beschäftigt. Einer davon wurde bereits mit Zertifikat gekauft, drei weitere sind für das Examen noch zu jung. Von den sieben Prüflingen haben an diesem Tag sechs bestanden. „Ausgerechnet der mit dem Namen Isegrim nicht“, schmunzelt Achim Rohloff. Trotzdem ist er mit dem Gesamtergebnis zufrieden, schließlich war es die erste Aktion dieser Art in der Sandbeiendorfer Schäferei. In sechs Monaten hat „Isegrim“ noch einmal die Chance.

Rund 1000 Schafe, derzeit in fünf Herden aufgeteilt, betreuen Vater und Sohn Rohloff in der Region zwischen Schernebeck und Mittellandkanal. Unter anderem werden die „Pfennigsucher“ in der Deich- und Landschaftspflege eingesetzt. Vor rund zehn Jahren schlug schließlich der Wolf das erste Mal zu. Bei diesem und vier folgenden Angriffen verloren sie insgesamt 50 Tiere.

2016 zogen schließlich die ersten Pyrenäenberghunde in den Betrieb. Gab sich Joachim Rohloff anfangs noch skeptisch, ist er heute davon überzeugt, dass dies die effektivste Form des Herdenschutzes ist. Nur einmal ließ sich der Wolf noch sehen – im August 2020 auf dem Ohredeich. Die vierbeinigen Bewacher beschützten andere Herden. Die traurige Bilanz: 42 tote Schafe.

Leisteten die Hunde der Rohloffs bisher auch ohne „Gesellenbrief“ eine gute Arbeit, hat diese nun bestandene Prüfung für die beiden Schäfer eine wirtschaftliche Bedeutung. „Seit Sommer des Vorjahres fördert das Land Sachsen-Anhalt nämlich den Unterhalt von Herdenschutzhunden“, begründet Joachim Rohloff. Geld gebe es aber nur für zertifizierte Tiere. Im Fall der Sandbeiendorfer Schäfer handelt es sich immerhin um einige Tausend Euro jährlich.