Maskiert betritt der Angeklagte im Februar 2023 eine Spielhalle in Osterburg, droht mit einer Waffe, überwältigt eine Angestellte. Vor Gericht erklärt er seine scheinbar selbstlosen Beweggründe.

Schwerer Raubüberfall in Spielothek in Osterburg: Täter nennt kuriosen Grund

Maskiert und mit vorgehaltener Waffe hat ein 36-Jähriger eine Spielhalle in Osterburg überfallen.

Stendal. - Mit einer umfangreichen Einlassung des Angeklagten hat am Dienstag, 1. Oktober 2024, vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Stendal der Prozess um einen Überfall auf eine Spielhalle in Osterburg begonnen. Vor mehr als anderthalb Jahren wurde dort eine Mitarbeiterin überfallen und rund 900 Euro Bargeld gestohlen. Angeklagt ist ein Mittdreißiger aus Osterburg, der offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gehandelt haben will. Ein Sachverständiger wird zur Frage der Schuldfähigkeit ein Gutachten vortragen. Mit einer Aussage verblüfft der Angeklagte nicht nur die Staatsanwältin.