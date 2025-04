Am 4. Mai wird die Saison 2025 auf dem Elberadweg eröffnet. Eine Sternfahrt führt Interessierte auf sechs verschiedenen Routen aus allen Ecken des Landkreises Stendal zum Fest an der Elbe.

Elberadeltag 2025 in Stendal, Tangermünde und Co.

Einheimische und Touristen können am 4. Mai auf einer von sechs Routen an der Sternfahrt durch den Landkreis Stendal teilnehmen.

Arneburg. - Etwas Sonne, ein paar Wolken und angenehme Temperaturen sind angesagt, wenn am Sonntag, 4. Mai, die Fahrradsaison auf dem mittleren Abschnitt des Elberadwegs im Landkreis Stendal startet. Anlässlich des 20. Jubiläums des Elberadeltags können Einheimische und Touristen an einer Sternfahrt teilnehmen. Sechs verschiedene Strecken führen durch den Landkreis hin zum Alten Markt in Arneburg, wo ab dem Mittag ein Fest für Radfreunde stattfindet.

Bremse, Licht und Helm: Das ist für die Radtour an der Elbe bei Stendal wichtig

„Mitmachen kann jeder, der ein verkehrssicheres Fahrrad hat“, sagt Simone Tandeck, die in der Stendaler Kreisverwaltung für Radwege zuständig ist. „Das heißt, dass Bremse und Licht funktionieren sollten. Es sollte eine ordentliche Kette am Fahrrad sein, die nicht abspringt, und der Rahmen sollte nicht gebrochen sein.“ Denn obwohl alle Touren von Ortskundigen geführt werden, ist jeder Radler selbst dafür verantwortlich, dass er unfallfrei in Arneburg ankommt und es auch wieder unversehrt zurück nach Hause schafft.

Weder ein mobiler Reparaturservice noch ein Transporter, der erschöpfte Fahrer oder ihre defekten Drahtesel notfalls einsammeln könnte, sind bei der Sternfahrt dabei, betont Tandeck, die selbst begeisterte Fahrradfahrerin ist. Sie wird eine der sechs Touren leiten: Auf rund 20 Kilometern geht es vom Stendaler Zentrum bis nach Arneburg.

Simone Tandeck (rechts) führt Radler beim Elbradeltag am 4. Mai von Stendal nach Arneburg, wo Evelin Jordan (links) und Claudia Swienteck-Bohn die Gäste erwarten. Foto: Victoria Barnack

Wenn das Wetter mitspielt, möchte Simone Tandeck ihre Gruppe durch den Stendaler Stadtforst leiten. „Ein Rennrad würde ich für diese Waldwege nicht empfehlen“, sagt die passionierte Radfahrerin. Aber jedes normale Stadt- oder Trekkingrad sei bestens geeignet, um an der Stendaler oder einer der anderen fünf Touren teilzunehmen. Einige Strecken führen über Wirtschafts- oder Deichverteidigungswege, nicht alle sind also asphaltiert.

Erfahrene Guides führen Radtouren über den Elberadweg in Stendal an

Auf Bundesstraßen würden die Radgruppen jedoch definitiv nicht unterwegs sein, verspricht Tandeck, und auch viel befahrene Landesstraßen würden weitestgehend gemieden. Die Sicherheit der Radler geht beim Elberadeltag vor. „Fahrer von Pedelecs, die bis zu 25 km/h schnell werden, werden nur mit Helm mitgenommen“, sagt Simone Tandeck. Die Fahrräder mit elektrischer Unterstützung beim Treten verleiten nämlich dazu, sich beim Fahren zu unterhalten oder in der Gegend umherzuschauen – darunter leidet die Aufmerksam gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, ergänzt sie. Etwa 500 Gäste werden in Arneburg erwartet, wo die Verwaltung die Sicherheitsstufe der Veranstaltung erhöht hat: Die Zufahrten zum Festplatz werden mit Fahrzeugen abgesperrt. Wer mitradeln will, braucht sich außerdem auch keine Gedanken über seine Fitness zu machen. Tandecks Credo: „Der Schwächste aus der Gruppe gibt das Tempo vor und keiner wird zurückgelassen.“

Zur Radtour durch Stendal Regenjacke und Getränke mitbringen

Mit 15 bis 20 Stundenkilometern seien die Gruppen entspannt unterwegs. „Außerdem sind wir ja im flachen Gelände“, sagt Simone Tandeck, „nur kurz vor Arneburg gibt es einen kleinen Anstieg.“ Für unterwegs empfiehlt die Radgruppenleiterin aus Stendal je nach Wetterprognose einen leichten Regenschutz und etwas Verpflegung, insbesondere in Form von Getränken. Denn diese werden von den Veranstaltern nicht bereitgestellt.

Wer die zwischen 13 und 38 Kilometer lange Hintour geschafft hat, darf sich am 4. Mai ab 12 Uhr auf ein buntes Programm auf dem Alten Markt in Arneburg freuen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Ausrichter des runden Jubiläums sein dürfen“, sagt Evelin Jordan vom Arneburger Tourismusbüro. Eingeladen sind auch Wanderer, die sich individuell auf den Weg auf eine der zahlreichen Teilstrecken des Elbe- oder anderer Radwanderwege im Kreis Stendal begeben können. Für Besucher mit körperlichen Einschränkungen stehen außerdem genügend Parkplätze in Arneburg zur Verfügung.

Arneburg erwartet Fahrradfahrer mit Stadtführung und Blick auf die Elbe

Für alle Gäste hat die Stadt besondere Anstecker anfertigen lassen, die an die Teilnehmer verteilt werden – darauf steht: „Ich war dabei“. In Arneburg erwarten die Gäste neben Speisen und erfrischenden Getränken unter anderem eine Ausstellung in der Kulturscheune, eine Stadtführung und die Aussicht von der Dachterrasse am Hafen auf die Elbe. Außerdem werden sich Vereine und Handwerker mit ihren regionalen Produkten präsentieren. An weiteren Info-Ständen gibt es Tipps für die nächste Radtour, zum Beispiel von der Biosphärenreservatsverwaltung und dem Optikpark Rathenow.