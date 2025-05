Das Seniorenheim „Jenny Marx“ in Stendal soll nach Insolvenz des Betreibers verkauft werden. Entscheiden muss der Kreistag. Warum der Insolvenzverwalter vor ungewollten Folgen warnt.

Seniorenheim in Stendal: Stehen 100 Jobs und Pflegeplätze auf dem Spiel?

Mitarbeiter in Sorge

Stendal - Manuela Franck lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Fünfmal hat der Betreiber des Seniorenpflegeheims in Stendal schon gewechselt. Jetzt aber ist sie doch in Sorge, ihr bisheriger Arbeitgeber ist insolvent.