Hilfe bei Abzocke Seniorin aus Stendal zu Vertrag von Internetanbieter verleitet?
Stendalerin wendet sich hilfesuchend an die Volksstimme: Ein Haustürvertreter des Internetanbieters PŸUR habe sie „gelinkt“. Das Mutterunternehmen reagiert.
17.01.2026, 17:30
Stendal - Eine Seniorin in Stendal hat ungewollt einen neuen, teureren Vertrag ihres Internet- und TV-Anbieters PŸUR bekommen. Ein Haustürvertreter habe sie „gelinkt“. Hilfesuchend wendet sie sich an die Volksstimme-Redaktion in Stendal, die das Mutterunternehmen Tele Columbus mit dem Fall konfrontiert.