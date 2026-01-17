weather wolkig
Hilfe bei Abzocke Seniorin aus Stendal zu Vertrag von Internetanbieter verleitet?

Stendalerin wendet sich hilfesuchend an die Volksstimme: Ein Haustürvertreter des Internetanbieters PŸUR habe sie „gelinkt“. Das Mutterunternehmen reagiert.

Von Mike Kahnert 17.01.2026, 17:30
Eine Seniorin aus Stendal konnte plötzlich nicht mehr alle TV-Sender empfangen. Ungewollt wurde ihr Vertrag bei ihrem Anbieter geändert.
Stendal - Eine Seniorin in Stendal hat ungewollt einen neuen, teureren Vertrag ihres Internet- und TV-Anbieters PŸUR bekommen. Ein Haustürvertreter habe sie „gelinkt“. Hilfesuchend wendet sie sich an die Volksstimme-Redaktion in Stendal, die das Mutterunternehmen Tele Columbus mit dem Fall konfrontiert.