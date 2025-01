Ein Blick in die Ideenschmiede der Stendaler Softwareentwickler in der Lüderitzer Straße.

Stendal - Microsoft-Gründer Bill Gates soll seine Karriere in einer Garage in Kalifornien begonnen haben. Ganz so bekannt ist die Coman Software GmbH (noch) nicht. Aber auch ihre Gründer und Geschäftsführer Timur Ripke (40) und Sven Kägebein (41) haben klein angefangen. Sie sind ein eingespieltes Doppel, das bereits seit 2011 zusammen Software entwickelt. Mit Hauptsitz in Stendal, ist ihre Firma lokal verankert. Ihr Silicon Valley ist die Lüderitzer Straße. Von dort aus sind sie weltweit tätig und damit ein international bedeutender Leuchtturm der Region. Dafür wurde das Unternehmen mit dem Wirtschaftspreis Altmark 2024 geehrt.