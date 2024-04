Stendal - Wer in den Laden von Jörg Ullrich in der Karlstraße in Stendal kommt, lässt sich normalerweise vom Fotografenmeister ablichten. Doch eine Gruppe Jugendlicher dreht den Spieß um und greift selbst zur Kamera.

Im Rahmen eines Fotoseminars sollen die acht Jugendlichen selbst zu Fotografen werden und die Grundlagen dieses Handwerks erlernen. Organisiert wurde der Kurs von Jacqueline Saitzek. Sie ist Geschäftsstellenleiterin des Landesverbandes der Interessenvereinigung Jugendweihe in Stendal. Regelmäßig organisiert sie Aktionen wie den Fotoworkshop, „damit sich die Jugendlichen besser kennenlernen“, sagt sie. Schließlich werden die Jungen und Mädchen mit der Jugendweihe im Mai gemeinsam in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Da sei es hilfreich, wenn man sich untereinander ein wenig kenne, sagt die Koordinatorin.

Kursteilnehmer sollen ein Portrait anfertigen

Doch bevor sich die acht jugendlichen Kursteilnehmer untereinander besser kennenlernen können, müssen sie sich erst einmal mit der Fototechnik vertraut machen. Dafür steht der Chef persönlich zur Verfügung. „Wer hat denn schon mal fotografiert?“, will er zu Beginn von den Schülern wissen. Einige Hände gehen nach oben. „Ich fotografiere am liebsten andere Menschen“, sagt eine der Jugendlichen. „Ich fotografiere am liebsten mich selbst“, sagt eine andere.

Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, findet Jörg Ullrich. Deshalb hält er die Einweisung mit der Kamera kurz und geht gleich zum Hauptteil über. Dort sollen die angehenden Erwachsenen jeweils ein Foto von ihrem Partner machen und bearbeiten lassen. Leichter gesagt als getan. Bis Modell und Fotograf mit dem Ergebnis zufrieden sind, dauert es eine Weile. Doch mit der tatkräftigen Unterstützung von Jörg Ullrich und seinen Mitarbeiterinnen halten am Ende alle ein gelungenes Porträt von sich in der Hand.

Nach dem Fotografieren geht es daran, die Bilder zu bearbeiten. Foto: Moritz Bartz

Als Erinnerung an den spannenden Nachmittag werden sie professionell gerahmt. „Das könnt ihr Euren Eltern oder Großeltern schenken“, sagt Jörg Ullrich und ist zufrieden mit seinen „Lehrlingen auf Zeit“.

Solche Aktionen bietet der Jugendweiheverein Stendal regelmäßig für Schüler an, die kurz vor der Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen stehen. Neben dem Fotoseminar gibt es die Möglichkeit, an Tanz- und Kniggekursen teilzunehmen. Auch eine Kennenlernparty ist in Planung, verrät Jacqueline Saitzek.