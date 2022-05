So geht's auch ohne Geld: Tangerhütte will Solaranlagen auf 12 kommunale Dächer bauen lassen

Der Stadtrat in Tangerhütte will das Dach der alten Schwimmhalle sanieren lassen – ohne dafür selbst Geld in die Hand nehmen zu müssen. Möglich werden könnte das über ein Solarprojekt. Das interessierte Unternehmen will weitere kommunale Dächer übernehmen, um das Projekt finanzierbar zu machen.

Tangerhütte - Das Geld fehlt an allen Enden in Tangerhütte und doch gibt es einige Dinge, die dringend saniert werden müssten. Das Dach der alten Schwimmhalle an der Birkholzer Chaussee ist eines davon und seit Jahren in der Diskussion. Jetzt könnte es vorangehen. Das Unternehmen „Tangerland Solar II“ will auf diesem und auf elf weiteren Gebäuden in der Kernstadt Solaranlagen installieren und dafür das Schwimmhallendach erneuern.