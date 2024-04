Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Noch bevor ihre Tänzerinnen den Übungsraum in der Turnhalle des Winkelmann-Gymnasiums in Stendal betreten, bereitet Elfi Baumann die Probe vor. Als Übungsleiterin des Tanzvereins TV Popcorn gehört dies zu ihren Aufgaben. Sie ist Teil einer „seltenen Art“ im Landkreis Stendal, sagt Elfi Baumann. „Im Vergleich zu anderen Landkreisen fehlen bei uns noch viele Übungsleiter“, fügt sie hinzu. Als Vereinsvorsitzende von TV Popcorn kennt sie den Mangel an Übungsleitern in den Sportvereinen der Ost-Altmark, obwohl jährlich Übungsleiter ausgebildet werden.